Gratteri ad Affari | Solo FdI non ha votato le riforme Draghi disastroso su giustizia | libertà di stampa e mafie

Affaritaliani.it

... il presidente Giorgio Napolitano reputò che il procuratore di Reggio Calabria, Nicola, ... la garanzia del risparmio - ma poi fu posto al vertice del dicastero deglieuropei. Mattarella ..." Non voglio entrare nel merito se sia giusto o meno inviare armi in Ucraina - ha ribadito- , ma in passato sono stato in Bosnia perché la 'Ndrangheta praticavada quelle parti, per ... Gratteri a Milano: cittadinanza onoraria da tre Comuni dell'hinterland In Calabria è possibile fare affari lucrosi a basso rischio. La regione sul podio delle interdittive antimafia, il settore edile è quello più esposto ...Da Cassina a Pioltello cittadinanza onoraria al magistrato antimafia Gratteri: sindaci, scegliete con cura i tecnici ...