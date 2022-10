Gautieri | “Il Napoli è una squadra perfetta' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 17 ottobre 2022): “Ilè una, merito di chi ha fatto il mercato” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Carmine, allenatore. Queste le sue parole: “Il? Non era semplice sostituire gente come Insigne, Mertens e Koulibaly. -afferrma- Hanno preso giocatori che stanno facendo la differenza. Kvaratskhelia è un giocatore che ti crea la superiorità numerica sempre. Oggi ilsta facendo la differenza con giocatori come lui. Anche i centrocampisti fanno bene la fase di non possesso. Ilè una! Io penso che ilcon l’era De Laurentiis stia facendo un progetto importante. Al ...