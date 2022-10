Furgone fa marcia indietro e travolge un operaio | morto 59enne nel Veneziano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Paolo Barbato aveva 59 anni. Nato a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, lavorava per la Identità srl, confinante con la ditta Marchioro, a Mellaredo di Pianiga, nel. La mattina del 17 ottobre, intorno alle 9.30, si trovava nel piazzale condiviso dalle due aziende, quando undell’altra società lo ha investito, mentre faceva. L’sul colpo. Il conducente del mezzo non si è accorto di lui mentre faceva manovra e lo ha schiacciato. Sul luogo sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell’Ulss 3 Serenissima, assieme ai carabinieri e agli operatori del Suem di Padova e Venezia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

