È morta Rita Calore | la mamma di Stefano e Ilaria Cucchi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI - "Non ce l'ha fatta. Questa mattinasi è arresa per andare a riabbracciare. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia". Con queste parole, postate sul suo profilo Facebook, l'avvocato Fabio Anselmo dà notizia della morte delladi. "Ci stringiamo a. Oggi ancor più di ogni giorno". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo la morte didi

AGI - 'Non ce l'ha fatta. Questa mattinaCalore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia'. ...la madre di Stefano Cucchi, il cordoglio dell'avvocato Fabio Anselmo su Facebookla madre di Stefano Cucchi . 'Non ce l'ha fatta. Questa mattinaCalore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a ..."Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto". Così su Facebook l'avvocato Fabio Anselmo ...E' morta la mamma di Stefano Cucchi. Ad annunciarlo via social Fabio Anselmo, l'avvocato che ha seguito la famiglia nei processi per la morte del giovane ...