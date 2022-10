Crespo | “Milito con più leadership rispetto a Lautaro Un 9 ad entrambi sul dribbling”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Hernanha parlato alla gazzetta.it del raggiungimento da parte diMartinez, allo stesso numero di reti di Diegoin Serie A. “Analizzando il gioco aereo darei un 9 al Principe e un 8 al Toro.è più istintivo, e ha meno qualità fisicaa Diego. È bravo in acrobazia, sa prendere il tempo al difensore, però non ha l’esplosività di. Per quanto riguarda il destro do un 8,5 ae un 9 aperché tira da ogni posizione e inquadra quasi sempre la porta. Sul sinistro invece, un 8 ae un 8,5 a. Un 9 adsul, fenomenali con il pallone tra i piedi, mentre sul senso del golè da 9,5 e ...

... cioè Hernanoggi allenatore dell'Al - Duhail, in Qatar. "Valdanito" non sceglie il migliore tra il "Toro" Lautaro e il "Principe", ma li analizza, li studia, li viviseziona come ...Ma come L'Inter di Ibra,, Zanetti e Maicon Poi rincarò la dose: "Adesso mi devo chiudere ... Dopo quelle dichiarazioni arrivarono le colonne che porteranno poi al Triplete: Eto'o,, ...L'ex attaccante nerazzurro ha confrontato i suoi due connazionali, entrambi a quota 62 gol con la maglia interista in Serie A ...Contro la Salernitana Martinez ha raggiunto il centravanti del triplete come numero di reti in Serie A (62). "Valdanito", adesso tecnico dell'Al-Duhail, mette a confronto i due connazionali ...