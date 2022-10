Comencini | Django è un western femminista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata, in anteprima mondiale,, l'attesa serieoriginale di Sky e Canal+ che esordirà nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming su Now

Lo 'spaghetti western femminista' di Francesca debutta in anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma, prima dell'esordio su Sky e NOW nel 2023. Noomi Rapace è al festival capitolino con la serie. "È vero, nel mio Django c'è una saga familiare che manifesta un'evidente crisi dei codici della virilità attraverso il genere che più li ha fissati. Ho adorato anche che l'antagonista, Elizabeth, sia ..."