Cina avanti con ' Zero Covid' | in ' iPhone City' un milione in lockdown

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Pechino, 17 ott. (Adnkronos/Europa Press) - Lainsiste con la politica '' voluta dal presidente Xi Jinping e confina quasi undi persone. La città di Zhengzhou, nella provincia di Henan, ribattezzata '', è l'ultima in ordine di tempo a essere oggetto di restrizioni per contenere i contagi da-19. A quasi undi abitanti del distretto di Zhongyuan è stato imposto di rimanere in casa a partire da oggi. Unica eccezione algli spostamenti per i test. Ferme, secondo i media locali, tutte le attività non essenziali. "Gli abitanti e le persone che rientrano - recita un comunicato - sono tenute a rispettare con coscienza le norme sulla prevenzione e il controllo ...

