Calciomercato | Juventus e Milan sulle tracce di un centrocampista argentino

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Unad ora in forza ad un club spagnolo sarebbe finito sulla lista dei desideri diche lo stanno seguendo da vicino. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMstanno seguendo unche milita nel campionato spagnolo. Il giocatore, vecchia conoscenza della Serie A, sembra Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato.com

1 Dopo un'estate traballante laha nuovamente messo sul mercato Weston McKennie . Il centrocampista americano non sta convincendo e le sue prestazioni sono sempre in calo. Per questo, di fronte ad un'offerta da 15 milioni ..., riscatto Paredes a rischio: l'indiscrezione Leandro Paredes con la maglia della© LaPresseSecondo quanto riportato da 'fichajes.net', è a rischio il riscatto da parte ... Juve, Pimenta: 'Pogba fuori dall'incubo, ecco perché non voleva operarsi. Donnarumma in Italia In futuro chissà' Calciomercato Juve e Milan, la decisione che ribalta improvvisamente le carte in tavola: l'ultima indiscrezione dall'Inghilterra.Tutti sotto osservazione e in discussione in casa Juventus: possibile ribaltone nel prossimo calciomercato estivo. Il Milan è alla finestra Si è concluso col Derby della Mole il primo mini-ciclo della ...