Assalto a Capitol Hill | il Dipartimento di giustizia chiederà 6 mesi di carcere per Steve Bannon

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Seidie una multa da 200 mila dollari. È questa la pena che ildiamericanoper, ex stratega di Donald Trump alla Casa Bianca., 68 anni, è stato condannato lo scorso luglio per il reato di oltraggio al Congresso e rischiava una pena da 30 giorni a due anni diper essersi rifiutato di testimoniare nell’indagine sull’del 6 gennaio 2021. Secondo i procuratori, da quando è imputato,«ha perseguito una strategia in malafede di sfida e disprezzo». Gli inquirenti hanno chiesto più volte all’ex stratega di Trump di consegnare alcuni documenti attinenti all’attacco al ...

... Steve Bannon, accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare nell'indagine sull'al. Lo riferiscono i media Usa. Secondo i procuratori, da quando ha ricevuto ......condannato lo scorso luglio per il reato di oltraggio al Congresso e rischiava una pena da 30 giorni a due anni di carcere per essersi rifiutato di testimoniare nell'indagine sull'...L’ex stratega di Donald Trump si era rifiutato di testimoniare nell’indagine ed è stato condannato per oltraggio al Congresso. Prevista anche una multa.Secondo i procuratori, da quando ha ricevuto il mandato di comparizione, l'ex stratega di Trump «ha perseguito una strategia in mala fede di sfida e disprezzo» ...