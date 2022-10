Ancelotti | “È un onore allenare il miglior portiere al mondo e il Pallone d’Oro”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Carlosi è congratulato con Karim Benzema per la vittoria dele con Thibaut Courtois per il trofeo Jascin, tramite un tweet: “È unilale il”. Es un honor entrenar al mejor portero del mundo y al Balón De Oro. Enhorabuena a mis amigos Thibaut y Karim.#BallonDor pic.twitter.com/xcH7Us1gu0 — Carlo(@Mr) October 17, 2022 SportFace.

Sport Mediaset

"È un onore allenare il miglior portiere del mondo e il Pallone d'Oro. Congratulazioni ai miei amici Thibaut e Karim". Così ...