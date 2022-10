Zio orco violenta la nipote per cinque anni | poi scappa in Islanda per evitare l' arresto

Ha segregato e violentato la nipote per cinque anni. Poi è scappato in Islanda per evitare l'arresto, senza riuscirci. Lo zio orco è un romeno di 47 anni, fermato dalla ...In manette, grazie alla collaborazione tra la Questura di Padova e l'Interpol, è finito un romeno di 47 anni, ricercato da oltre due anni, Deve rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore e ...