Tutti chiusi in casa | sempre seduti davanti ai device | a mangiare snack e merendine | tra i danni del Covid c' è quello di aver reso i bambini sedentari e sovrappeso Il progetto LOVVATI di Fare x Bene | finanziato da BNP Paribas Cardif | in occasione della Giornata mondiale dell' alimentazione lancia la sua seconda fase contro l' obesità infantile

Mammastyle.it

Negli ultimi giorni si sono attivatii principali magazine, quasi "favoleggiando" su questo ... I dettagli della rottura non sono stati condivisi subito, e i diretti interessati si sononel ...Lui mi aiuta molto e insieme,e tre, posso dire che siamo riusciti a fare un grande lavoro. ... " Quando ci hannoin casa, era un periodo buio, mi stavo ammalando. Ho iniziato ad ... In città sono stati chiusi di colpo tre supermercati: pessima notizia, tutti li amavano Izan Guevara vince il GP d'Australia di Moto3 e si laurea campione del Mondo della categoria. Lo spagnolo, partito dalla settima casella in griglia di partenza, rimonta e trionfa al termine di un duel ...In cordata con l’alpinista Francesco Ratti, guida alpina della Società del Cervino, sul Breithorn: «Non serve essere atleti, basta un po’ di fiato» ...