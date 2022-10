leggo.it

Siamo purtroppo abituati, nella cronaca quotidiana , a casi di relazioni che finiscono male, con la donna che cerca dil'uomo ma diventa poi vittima di violenze e persecuzioni. Stavolta succede il contrario: accade a Roma all'Infernetto, dove un uomo ha cercato di chiudere il rapporto con la sua convivente ma ...L'uomoinvano di ricucire un rapporto ormai logoro. Così due mesi fa decide dila sua compagna e glielo comunica durante uno dei tanti litigi. 'Non possiamo più andare avanti così. ... Tenta di lasciare la compagna: «Devi andare via di casa». Lei non ci sta e lo picchia a sangue Siamo purtroppo abituati, nella cronaca quotidiana, a casi di relazioni che finiscono male, con la donna che cerca di lasciare l'uomo ma diventa poi vittima di violenze e persecuzioni.Non si rassegna alla fine della relazione, si ostina a rimanere in casa con il compagno che vuole lasciarla e reagisce picchiandolo e facendolo finire in ospedale con una prognosi di un mese. Teatro..