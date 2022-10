Taranto-Monza in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Superlega 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tutto pronto per Gioiella Prisma-Vero, partita valevole per la terza giornata della regular season didimaschile. La formazione pugliese di coach Vincenzo Di Pinto scende sul campo di casa per provare a conquistare i primi punti della stagione e sganciarsi dall’ultima posizione in classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà però un’altra squadra ostica, che vuole sbloccarsi e risalire la classifica. I brianzoli di Massimo Eccheli, infatti, dopo il netto 3-0 incassato a Perugia e la sconfitta interna al tie-break contro Milano, vanno a caccia della prima vittoria stagionale per guadagnare posizioni. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 16 ottobre al PalaMazzola di ...