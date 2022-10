Taiwan | Xi pronto a usare la forza | Alt ai separatisti Tsai Ing-wen | Ma noi non rinunceremo mai alla libertà

(Di domenica 16 ottobre 2022)non rinuncera’ maisua sovranita’, ne’ scendera’ a compromessi su liberta’ e democrazia. Lo si legge in un comunicato diramato dall’ufficio di presidenza di Taipei dopo le parole pronunciate dal presidente della Cina, Xi Jinping, in apertura del ventesimo Congresso del Partito comunista cinese. Nel suo rapporto di lavoro davanti ai 2.296 delegati affluiti nella Grande sala del popolo di Pechino, Xi ha ribadito che la Cina “non rinuncera’ all’uso della” per completare la riunificazione nazionale, e prendera’ “tutte le misure necessarie per fermare i movimenti”. Il Partito, ha pero’ aggiunto il presidente cinese, rispettera’ sempre i compatrioti die garantira’ loro benefici attraverso scambi economici e culturali. Nella sua risposta, la presidente di ...

