Senato | Paita a Provenzano | ' La Russa e Fontana colpa Pd | bravi occhi di tigre'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "attacca ancora Renzi. Non capisce la matematica, come dimostrano i numeri. Ma soprattutto non capisce la politica come dimostra la geniale campagna elettorale del Pd. Se oggi abbiamo Lalo dobbiamo alla loro politica delle alleanze.di!". Così Raffaelladi Iv su twitter.

Agenzia Nova

L'elezione dei presidenti die Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, riaccende un ... La più decisa è la presidente dei senatori di Azione/Iv Raffaella, che condanna il "gravissimo ...Stella a cinque punte contro La Russa, Raffaella: 'Solidarietà al neo presidente del' NO AL REVIVAL Guai ad augurarsi il ripetersi del peggio del peggio. Ma come dimenticare Marco Biagi ... I capigruppo del Terzo Polo: Paita alla Camera e Richetti al Senato Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Provenzano attacca ancora Renzi. Non capisce la matematica, come dimostrano i numeri. Ma soprattutto non capisce la politica come dimostra la geniale campagna elettorale..Alcune domande politiche, tutte ‘preliminari’. Il centrodestra ci andrà unito o diviso Lo scontro in atto tra Meloni e Berlusconi rientrerà E tutti e tre i partiti di centrodestra (FdI, Lega, FI) in ...