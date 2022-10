Nikita piange al GF Vip e chiede di parlare con lo psicologo | Elenoire continua a “puntarla” – VIDEO

(Di domenica 16 ottobre 2022)ad essere presa di mira dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip (fortunatamente non da tutti). In particolare, Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese edFerruzzi, non la smettono (da giorni) di criticarla ed attaccarla ingiustamente.al GF Vip e incontra loin confessionale “Prendila con più leggerezza. Sembra che tutti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Al voto con lei finiscono Charlie Gnocchi , Attilio Romita , Giaele De Donà ePelizon . ... Leie io faccio la serva, abbiamo la stessa età... lei ha già preso per i fondelli tutti', ...L'ex tronista di Uomini e Donnee si dispera nella Casa del Grande Fratello Vip perché sente ...modo e il momento in cui la ex Velina abbia fatto quella provocazione allo chef romano su. ...Nikita Pelizon piange al Grande Fratello Vip e chiede di parlare con lo psicologo: Elenoire Ferruzzi continua a "puntarla", i video.Nel pomeriggio, Nikita ha avuto un duro confronto con Cristina. La showgirl ha usato parole forti per smuovere l’animo della modella e Nikita, in un primo momento, ha saputo tenere testa alle accuse d ...