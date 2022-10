Napoli | flash mob contro i presidenti di Camera e Senato

(Di domenica 16 ottobre 2022)mob di protesta al'elezione di Lorenzo Fontana a presidente dellae Ignazio La Russa alda parte delle attiviste dell' Ex Opg Je So' Pazzo arrivate in piazza vestite ...

Sky Tg24

Flash mob di protesta a Napoli contro l'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera e Ignazio La Russa al Senato da parte delle attiviste dell' Ex Opg Je So' Pazzo arrivate in piazza vestite ...