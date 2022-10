MotoGP | Marc Marquez | “Stiamo crescendo | non mi interessa che non ho vinto Mi sono sentito bene”

(Di domenica 16 ottobre 2022)chiude con un sorriso dopo aver concluso in seconda posizione un emozionante Gran Premio d’Australia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Phillip Island il Cabroncito ha provato a vincere la gara fino all’ultimo metro, ma per 186 millesimi ha dovuto cedere il gradino più alto del podio ad Alex Rins. L’otto volte campione del mondo ha disputato una prova di altissimo livello (il suo nuovo rientro conferma occasione dopo occasione quanto sia di nuovo in forma) sempre nelle posizioni di testa, in battaglia con Francesco Bagnaia ed Alex Rins. Il podio che, alla fine, va a concludere la gara in terra australiana. Il portacolori del team Repsol Honda ha attaccato davvero fino a sotto la bandiera a scacchi, ma il rivale della Suzuki lo ha beffato. Al termine della splendida gara ...

5.56 Attenzione aMarquez, che ha festeggiato il podio n.100 in: sta tornando quello di sempre, bisognerà fare i conti con lui per il Mondiale 2023. 5.55 In linea teorica (siete autorizzati a toccare tutto ...Grande curiosità, poi, c'era perMarquez : il funambolico spagnolo, in seconda posizione in griglia di partenza davanti a Pecco, aveva voglia di mettere in mostra il proprio valore. Tanti dunque gli spunti per questo round. Di ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Gara Gp Australia 2022: Alex Rins vinse e porta un'altra vittoria alla Suzuki. Marc Marquez si è piazzato in seconda posizione davanti a Bagnaia. Quartararo ...