MotoGP GP Australia | Bagnaia terzo sorride con Quartararo out Vince Rins

Francesco Bagnaia, pilota italiano della Ducati, è arrivato terzo nel Gran Premio d'diche è stato corso sul circuito di Phillip ...Il GP d'porta il sorriso in casa Mooney VR46 , con Marco Bezzecchi che chiude quarto e alla fine ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiLa classifica piloti: Bagnaia a +14 su Quartararo ...A due gare dalla fine del campionato MotoGp, Pecco Bagnaia è in testa, con 14 punti di vantaggio su Quartararo. A Phillip Island ha completato la sua rimonta con un 3° posto, mentre Fabio è caduto… Le ...Il Gran Premio d’Australia di MotoGp è stato vinto da Alex Rins ma è festa per Francesco Bagnaia che, giunto terzo al traguardo, è ora leader del Mondiale, grazie alla caduta di Fabio Quartararo.