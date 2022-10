LIVE Paolini-Blinkova 2-3 | Finale WTA Cluj-Napoca in DIRETTA | arriva il break della moscovita

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Nuovamente si ferma in rete la ribattuta dell’azzurra. 15-0 Non passa la risposta di dritto di. 3-2non contiene la risposta dell’avversaria, e dopo 20 minuti di gioco è la prima a cedere la battuta. 15-40 Due palle. Con una risposta vincente di rovescio la russa si procura le sue prime chance. 15-30 Scappa via l’accelerazione di dritto dell’azzurra. 15-15 Ennesimo rovescio vincente di, stavolta lungolinea. 15-0 Dritto vincente di Jasmine. 2-2 Game. Con un altro rovescio vincente la russa tiene la battuta. AD-40 Sul nastro il rovesciotoscana. 40-40 ACE ...