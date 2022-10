Lazio-Udinese | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per la decima giornata di. Partita di altissima classifica all’Olimpico, dove due tra le migliori squadre del campionato fin qui provano a darsi battaglia con in palio tre punti non d’oro ma di platino. Chi riuscirà ad avere la meglio in una sfida molto attesa? Appuntamento fissato per le ore 15 di domenica 16 ottobre.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Federico Peluso. DIFFIDATISportFace.

...giro di 30 secondi Lookman ha trovato il gol del 2 - 1 lanciato ancora una volta dall'ex: ... Non è bastato però per fermare un'Atalanta formato Champions: ora la sfida contro lasarà ...Questi i resoconti degli anticipi, a domani per le restanti partite, tra cui un interessante, banco di prova serio per i friulani intenzionati a confermare di non essere lassù per ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Lazio, dopo la vittoria con la Fiorentina, torna in campo per affrontare l'Udinese nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.