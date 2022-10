La riunificazione deve essere raggiunta Taiwan | la minaccia di XI | verso una nuova guerra?

(Di domenica 16 ottobre 2022) Durante il 20mo Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese - che si è aperto domenica a Pechino - il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito che la Cina non escluderà l'uso della forza per riportare l'isola autonoma disotto il suo controllo. "Laassolutamentee sarà sicuramente", ha aggiunto Xi.

