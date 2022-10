Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli | faccia a faccia dopo l’insulto | “Questo ballo non te lo perdono!”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ad una settimana dall’esordio con tanto di insulto in diretta tv, Ivasi sono ritrovate nello stesso studio di Ballando con le Stelle. Unche aveva preoccupato la cantante al punto da aver confidato in una delle varie interviste di non averci dormito. Ma come è andato l’incontro?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.