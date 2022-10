Italia a rischio recessione E questi litigano su tutto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dalle scadenze del Pnrr alla guerra in Ucraina, dall’emergenza energetica fino alla prossima legge di bilancio. Il nuovo governo, appena insediato, avrà davanti diversi fronti caldi, tanto a livello economico quanto in politica estera. Una delle prime incombenze sarà la manovra. Il nuovo governo, appena insediato, avrà davanti diversi fronti caldi, tanto a livello economico quanto in politica estera A dare il via libera alla nota di aggiornamento del Def ci ha pensato Mario Draghi. Ma entro novembre a mettere nero su bianco la manovra dovrà pensarci il governo Meloni, senza scuse o ulteriori dilazioni. Se la tabella di marcia di Draghi sarà rispettata, per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei mesi di novembre e dicembre dovranno essere centrati i restanti 26 traguardi in scadenza: i 55 complessivi saranno poi verificati con la Commissione europea. In ballo ...