Inter - Salernitana | Facchetti | ' Godiamoci un Lautaro sbloccato'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Una settimana tra coppa e campionato aperta e chiusa in serenità. Da Reggio Emilia a San Siro con sosta catalana, battendo infine per due a zero la. E adesso sette giorni per preparare il ...

Da Reggio Emilia a San Siro con sosta catalana, battendo infine per due a zero la. E ... Ad maiora,! Siamo tantissimi a spingerti, piu' dei 75.000 e oltre del Meazza, uno schiaffo a ...PioliCLASSIFICA SERIE A:Napoli 26 punti; Atalanta 24; Lazio e Udinese 21; Milan* 20; Roma* 19;18; Juventus 16; Sassuolo 12; Empoli e Torino 11;e Monza 10; Fiorentina* e Spezia 9; ...Rossoneri vittoriosi 1-2 al Bentegodi. Spalletti batte il Bologna e torna in vetta. L'Udinese ferma la Lazio e l'attaccante si ferma per infortunio. l'Inter supera la Salernitana ...SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS La decima giornata della Serie A 2022/2023, dopo i tre anticipi del sabato, è proseguita in questa domenica 16 ottobre con cinque match. Nel posticipo conclusivo dello sta ...