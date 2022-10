Incendio e rivolta nel carcere dove è detenuta Alessia Piperno

Secondo diverse fonti, l'è scoppiato in seguito dopo unadi detenuti che ha interessato la sezione 7 del carcere. Testimoni hanno detto che si sono uditi spari e gruppi di persone si ...Secondo diverse fonti, l'è scoppiato in seguito dopo unadi detenuti che ha interessato la sezione 7 del carcere. Testimoni hanno detto che si sono uditi spari e gruppi di persone si ...Un vasto incendio è divampato nel carcere Evin a Teheran, in Iran, dopo una rivolta di detenuti che ha interessato la sezione 7 della struttura. Testimoni ...Iran, sedata una rivolta nel carcere dove è detenuta Alessia Piperno. Nella rivolta è stato anche appiccato il fuoco in un deposito ...