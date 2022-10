Il “finto” figlio adottivo di Pamela Prati costretto a fingere un tumore | via al processo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 ottobre 2022)ha raccontato la sua verità sulla storia di Mark Caltagirone e ha rivelato dettagli inediti sui due finti figli dell’uomo: chi erano Sebastian e Rebecca? Ho conosciuto Mark Caltagirone in un ristorante, i miei truffatori mi invitarono in un ristorante dove andavano diversi personaggi dello spettacolo. Mi ero lasciata, avevo perso una sorella, ero molto fragile. I truffatori me ne parlarono, dicevano che lui mi seguiva, che gli piacevo molto, che si era lasciato da poco con una donna con la quale aveva adottato un bambino con delle problematiche: aveva unalla gola… Incalzata dallo studio,ha spiegato di non aver mai incontrato Mark Caltagirone e ha rivelato in che modo le truffatrici l’avevano convinta a resistere: Lui mi raccontò che ...