Gianni Letta e Marina pontieri | ma c' è chi vuole guerra Fi polveriera | Berlusconi chiede 5 ministeri per parlare

la Repubblica

... sempre che il leader di Forza Italia alla fine dia ascolto a chi, tra i suoi figli maggiori e i consiglieri più vicini - in testa l'ex sottosegretarioe l'amico di sempre Fedele ...Che poi è quanto hanno suggerito a Berlusconi sia Fedele Confalonieri sia, impegnato nel ruolo di raccordo con i pontieri di FdI. Così va maturando quel clima di ricomposizione, che ... Berlusconi, bivio o capolinea. Il dilemma del Cav stretto tra Ronzulli e Gianni Letta Centrodestra al lavoro per la squadra di governo, ma è ancora gelo tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni . È l’ora dei pontieri chiamati a spegnere l’incendio: Gianni Letta e il nuovo presidente del ...Sempre più solo con FI che scricchiola e potrebbe perdere pezzi. L’ex braccio destro: il tuo ritorno al Senato da festa si è traformato in ...