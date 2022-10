Clamoroso Casillas | ecco quanti milioni di follower ha perso su Twitter

ha comunque ricevuto una pioggia di critiche dagli utenti, non sicuri sulla scusa dell'attacco hacker. E i messaggi pubblicati dopo non hanno aiutato la situazione.- Iker(@IkerCasillas) October 9, 2022 ARTICOLI CORRELATI 09.10.2022 14:57ILCOMING OUT DI IKER, ...Dopo il "coming out" la smentita e l'attacco hacker, l'ex portiere del Real Madrid ha ricevuto molte critiche e tanti utenti hanno deciso di abbandonare il suo profilo ...Dopo il tweet in cui faceva il presunto "coming out". In realtà, si è trattato di un messaggio che voleva essere polemico e che si è rivelato un boomerang ...