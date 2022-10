WWE | I dirigenti di USA Network entusiasti dei risultati di Raw dall’avvento di Triple H

(Di sabato 15 ottobre 2022) Secondo quanto riferito, USAè molto soddisfatta del miglioramento degli ascolti di Raw negli ultimi tempi. Lo show del lunedì sera ha mostrato un netto miglioramento da quando Vince McMahon ha lasciato la società a metà luglio, con i numeri dal 25 luglio (il primo episodio post-McMahon) a oggi che hanno registrato una media di 0,52 demo rating e 1,886 milioni di spettatori. Si tratta di un netto miglioramento rispetto allo 0,46 di demo rating e agli 1,735 milioni di spettatori del 2022 fino a quel momento, il che è particolarmente notevole se si considera che cinque delle 12 settimane sono state contro il Monday Night Football. Secondo il WON, i responsabili del, che in privato erano frustrati per il calo di Raw negli ultimi anni, ora sono “” dei numeri e sperano che il ritorno di Bray Wyatt – anche ...

