Un cessate il fuoco come punto d’inizio | non di arrivo Il percorso di pace secondo padre Larivera

(Di sabato 15 ottobre 2022)Luciano, a lungo segretario per gli Affari Europei del Jesuit European Social Center di Bruxelles, per capireorientarsi in questo momento delicatissimo e difficilissimo di una guerra che non si deve esitare a definire mondiale, sceglie di partire da quell’Angelus di Francesco interamente dedicato all’Ucraina. Di quel discorso ritiene che nessuno possa fraintendere ildecisivo: “Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. D’altra parte, addolorato per l’immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell’Ucraina ad essere aperto a serie proposte di. A tutti i ...