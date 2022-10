Toro-Juve | Allegri | “Vittoria importante | ritiro finito”

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo fatto una gara dantus, compatti e ordinati. Eravincere”. Così l’allenatore dellantus Massimilianodopo laper 1-0 nel derby contro il Torino, seguita a due giorni di. “Non è stato punitivo -sottolinea il tecnico bianconero in conferenza stampa-. Ci è servito per lavorare di più e preparare la partita. Stasera li lascio andare a casa. Era una partita: ora dobbiamo recuperare le energie e vincere contro l’Empoli per continuare il percorso”. “E’ stata una gara nella quale abbiamo tirato molto. Non era facile, non avevamo ancora vinto in trasferta. Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni e loro un tiro sul quale abbiamo rischiato. Abbiamo fatto una ...

...in uno dei momenti più intensi del, ripartito molto bene nel secondo tempo. Una bella giocata di Vlasic, bravo a sterzare sul destro in velocità, ha preso in controtempo il centrale della...'Abbiamo fatto una gara da Juventus, compatti e ordinati. Era importante vincere'. Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 1 - 0 nel derby contro il Torino, seguita ...Dusan Vlahovic segna il gol dello 0-1 all'Olimpico Grande Torino nel derby della Mole: la rete in trasferta non arrivava da aprile. Torino-Juventus viene decisa da Dusan Vlahovic. Con la marcatura, l’ ...La Juventus vince, ritrova il successo in campionato nel derby contro il Torino, ma Massimiliano Allegri perde un pezzo importante in difesa. Ko Bremer a inizio ripresa. Il difensore brasiliano ha ...