Stazzema | violenta lite dentro il ristorante Colpisce il rivale con un attizzatoio

LA NAZIONE

E' successo ieri alle 19 a Pruno. La vittima, un quarantenne, è stata portatao in codice giallo in ospedale con trauma ...... anche contro i continui attacchi di negazionisti vari e di quella frangia dei no - vaxe ... per capire cosa fu davvero il nazismo, dovrebbe essere portato in visita a Sant'Anna di, ... Violenta lite dentro il ristorante Colpisce il rivale con un attizzatoio E’ successo ieri alle 19 a Pruno. La vittima, un quarantenne, è stata portatao in codice giallo in ospedale con trauma cranico ...E’ successo ieri alle 19 a Pruno. La vittima (un quarantenne). è stato portato in codice giallo. in ospedale con trauma cranico ...