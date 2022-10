Ordigno esploso nella notte nel Napoletano | indagano i carabinieri

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLascorsa idella stazione di Cimitile e quelli della sezione operativa di Nola sono intervenuti in Via Marconi 97 a Camposano, per l’esplosione di unartigianale. La bomba sarebbe stata verosimilmente posizionata nei pressi di una macelleria. L’esplosione ha danneggiato la porta di ingresso e i vetri di un’abitazione nelle vicinanza. Indagini in corso per chiarire dinamica. Rilievi effettuati da militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

