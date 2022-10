"Multe a chi non fa i compiti". La decisione della scuola che fa già discutere

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un istituto svizzero ha deciso di far pagare 10 franchi agli studenti che contravvengono ad alcune regole. Le polemiche non sono tardare ad arrivare: "Metodo poliziesco, no alle

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Covid,ai no - Vax: ... magari con un emendamento nel decreto Aiuti ter, ultimo atto del governo DraghiSONO I ...Auto ferma in sosta vietata ad Ancona, 40sul parabrezza. I residenti: 'Sono anche di più, non sappiamo diè' GRUPPO DI AMICI Intorno ad Oscar si è creato un gruppo di giovani amici che, ...Un istituto svizzero ha deciso di far pagare 10 franchi agli studenti che contravvengono ad alcune regole. Le polemiche non sono tardare ad arrivare: "Metodo poliziesco, no alle multe" ...Codice della Strada: scatta il divieto assoluto a partire da oggi. Viene irrogata una multa pari a 335 euro a chi non lo fa.