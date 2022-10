La strana guerra di Musk | tutta insulti | duelli e bugie

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) C'è una frase riferita a Elonche gira da un po' di tempo sui social secondo cui la formula del successo è riassumibile in quattro consigli: inizia qualcosa in un qualunque campo in cui sei davvero preparato, metti in discussione le tue certezze, aggiusta quello che non funziona e adatta ogni cosa alla realtà. Non si sa seabbia davvero mai seguito tali regole nei suoi innumerevoli affari che l'hanno reso l'uomo più ricco del mondo o quasi, ma di certo sembra averlo fatto in un campo in cui si ignora per la verità se sia «davvero preparato», la politica estera, e questa volta i risultati non sembrano averlo premiato. Anzi, l'impressione è di quello che avendo come obiettivo nientemeno che i viaggi su Marte gli è parso quasi un gioco da ragazzi mettersi in gioco anche nellain Ucraina. Ma una volta «messe in discussione ...