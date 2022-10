Haas segna | Vicario para | l' Empoli ferma la corsa del Monza e lo scavalca in classifica

Azione ancora nata dalla sinistra con Satriano che anticipa Caldirola, colpisce due volte e due volte viene rispedito indietro da Di Gregorio che poi non può nulla su. Il gol dell'Empoli all'11' ...Di Gregorio ipnotizza Satriano, ma subito dopo (11'),nonostante un un grande intervento del portiere brianzolo,riprendendo una respinta corta. Palo di Destro (24'),la partita è aperta con ...Ottimo venerdì per Kevin Magnussen. Il pilota danese segna il quinto miglior tempo in entrambe le sessioni di libere, approfittando delle défaillance altri e mostrando la bontà della VF-22 sul bagnato ...La rete di Bajrami sembra incanalare la partite di Empoli verso un pareggio ma un suo gol, sessanta secondi più tardi, sposta l'ago della bilancia di nuovo in favore del ...