CalcioMercato.it

Lautaro Martinez torna prepotentemente in auge sul mercato, sul piatto due proposte super per l'attaccante argentino: scelta fattaNon segnava dalla fine di agosto, dando fuoco alle polveri solamente ...In agenda unsummit decisivo per i destini di Milan Skriniar e Rafael Leao, i cui contratti ... Ecco perché il club francese è pronto a un nuovo: sul piatto un salario da 9 milioni a ... Doppio assalto a Lautaro Martinez: patto e scelta fatta Lautaro Martinez torna prepotentemente in auge sul mercato, sul piatto due proposte super per l'attaccante argentino: scelta fatta ...Il grande obiettivo è sempre la Champions League, lì dove i parigini al momento condividono il primato del girone insieme al Benfica dopo il doppio pareggio con i portoghesi tra la terza e la quarta ...