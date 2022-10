Cremonese | Alvini | «Radu out | gioca Carnesecchi»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Le parole di Massimilianoin conferenza stampa prima della sfida con lo Spezia: «Dovremo mettere in campo i nostri punti di forza» Massimiliano, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta contro lo Spezia. Di seguito le sue parole. PARTITA – «bisognerà andare là per fare la partita e mettere in campo i propri punti di forza. La squadra ha sempre avuto l’atteggiamento giusto, a volte i risultati sono mancati ma l’atteggiamento è sempre stato positivo eccezion fatta per la partita con la Lazio. Sarà fondamentale l’atteggiamento in un campo importante e contro un avversario che viene da due anni di Serie A e ha esperienza. Dovremo mettere in campo i nostri punti di forza». INDISPONIBILI – «, Chiriches ed Hendry. Sono tutti fuori per infortunio, continua il ...

