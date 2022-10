Cassazione | i controllori dei bus non multino soste su strisce blu

(Di sabato 15 ottobre 2022) La: Idei bus non possono multare per sosta sulleblu. Accolto il ricorso dell’automobilista sorpreso senza aver pagato il parcheggio – Ora la, cambia rotta rispetto al passato. Idei bus non possono multare gli automobilisti che sostano nelleblu senza il pagamento. Lo ha sancito – secondo quanto riferisce “Sportello dei diritti” – la Corte diche, con un’ordinanza ha accolto il ricorso di un avvocato che aveva impugnato il verbale fatto e sottoscritto da un controllore del bus. Da subito l’automobilista aveva lamentato che a multarlo non era stato un ausiliario del traffico bensì un controllore. La sua tesi non ha fatto breccia presso i giudici di merito che hanno confermato la validità della ...

