ATP Firenze 2022 | Lorenzo Musetti battuto da un implacabile Felix Auger-Aliassime | che va in finale

(Di sabato 15 ottobre 2022)raggiunge J. J. Wolf inall’ATP 250 di. Il canadese, numero 1 del seeding, supera con un netto 6-2 6-3, che nella serata del PalaWanny resta in campo poco meno di un’ora e mezza. Svanisce così la possibilità di avere un azzurro nell’ultimo atto dell’evento fiorentino, anche se la prestazione del padrone di casa è stata condizionata da qualche problema fisico. Fin dai colpi iniziali il PalaWanny si diverte eccome, e il primo a dare un segnale importante è, con un gran dritto incrociato che, nel terzo game, gli vale il 15-30., però, non si fa pregare e trova tre gran punti per tenersi avanti. Il canadese sale sullo 0-30, e va molto vicino a ...

Musetti cede in semifinale ad Auger - Aliassime che si guadagna un posto in finale nell'250 dicontro Wolf che si disputerà nella giornata di domani. Partita combattuta nei primi game del primo set fino a quando Musetti non chiama un medical time out per problemi fisici al ...Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti alOpen , sconfitto in due set da Félix Auger - Aliassime , testa di serie numero 1 del '250' ...raggiunge la 25posizione nella classifica, ...Un problema fisico nel cuore del primo set preclude a Musetti la possibilità di giocare una partita 'vera' contro Aliassime. Undicesima finale nel circuito maggiore per il canadese, ancora a caccia di ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. (ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Sconfitto nella semifi ...