Allerta alimentare | non consumate questo gustoso formaggio | è stato ritirato

(Di sabato 15 ottobre 2022) In queste ore il Ministero della Salute ha lanciato una nuovariguardante un prestigioso: di quale si tratta. Nuovaper il Ministero della Salute, che ha deciso di ritirare un determinato. Infatti in queste ore è arrivata la comunicazione: tutti i dettagli sulprodottodagli scaffali. Il L'articolo proviene da Inews24.it.

...infatti che fino a 26 milioni di persone dovranno affrontare livelli di insicurezzadi ... Nella categoria 'massima', infatti, oltre a Somalia ed Etiopia, ci sono pure Afghanistan , ...The post Integratoreritirato dal mercato - Non è a norma di legge: massimaappeared first on Ck12 Giornale .