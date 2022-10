Al via l’ottobrata bis | ecco fino a quando dura | il meteo

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’ arrivatabis, con temperature calde per il periodo e prevalenza di cielo sereno. Già tra il 2 e il 10 ottobre le condizioni furono primaverili o localmente estive: un promontorio di alta pressione regalò a tutta l’Italia la classica ottobrata romana con temperature che toccarono i 30-31°C in Sardegna e furono calde su tutto lo Stivale. Adesso, dopo 3-4 giorni di maltempo, forte al Sud, rimonta di nuovo l’anticiclone africano con bel tempo e massimea 28°C. Mattia Gussoni,rologo de iL.it, conferma cheal prossimo sabato 22 ottobre la configurazionesul continente europeo sarà a forma di Omega: come la lettera greca avremo dunque una figura caratterizzata da un enorme promontorio di alta pressione circondato da due cicloni, il ...