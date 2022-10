Wta Cluj-Napoca 2022 | programma e orari semifinali sabato 15 ottobre con Paolini

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il, glie l’ordine di gioco delledel torneo WTA 250 diper la giornata di15. Tutto pronto sul cemento rumeno per il penultimo atto: grande appuntamento non prima delle ore 17, con l’azzurra Jasminea caccia di un posto in finale. Di seguito ilcompleto. CENTER COURT A partire dalle ore 15: (4) Potapova vs Blinkova/Kalinina Non prima delle ore 17:vs Parrizas Diaz/Wang SportFace.