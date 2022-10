ilGiornale.it

La città è vuota, ma inon vanno in vacanza. Evidentemente. Lo rimostra il raid messo a segno ai danni di diverse auto in sosta in zona Murri nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Le forze dell'ordine stanno ...La città è vuota, ma inon vanno in vacanza. Evidentemente. Lo rimostra il raid messo a segno ai danni di diverse auto in sosta in zona Murri nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Le forze dell'ordine stanno ... Vandali ambientalisti imbrattano il quadro di Van Gogh con la zuppa