Ucraina | “Russia vuole tregua per attaccare a inizio 2023” | lo scenario

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il Cremlino sta cercando di convincere l’Occidente a spingere l’ad accettare un cessate il fuoco. Ma il suo vero obiettivo, ora che l’esercito russo è in difficoltà, è prendere tempo per riarmarsi e lanciare un nuovo attacco su larga scala, a febbraio-marzo. A tracciare questoè il ben informato sito indipendente russo Meduza, dopo che da parte russa vi sono stati numerosi accenni a a possibili negoziati. Secondo quanto scrive Meduza, Il presidente russo Vladimir Putin sta veramente considerando l’ipotesi di riprendere i negoziati con l’che fallirono in primavera. Ma allo stesso tempomantenere il controllo dei territori occupati nel Donbass e nonnemmeno sentir parlare di restituire la Crimea. L’opzione tattica che viene ora ...

RaiNews

"Le sanzioni contro lasono parte dello scontro in atto in tutto il mondo tra globalisti e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inHai perso il Wired Next Fest ...Non ci si po' fidare della sua giravolta sull': ha elevato Fontana a presidente della Camera, nonostante sia un famigerato sostenitore di Putin, lui che sostiene lanell'annessione ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 233 - Kiev: sviluppiamo nuova tecnologia contro droni iraniani - Kiev: sviluppiamo nuova tecnologia contro droni iraniani Mosca arranca, è l’ora dell’affondo: più armi a Kiev e più sanzioni antirusse. Obiettivo: inchiodare il Cremlino alla sua guerra, rimuovere Putin, favorire sedizione e separatismi nella Federazione. P ...L’agenda del nuovo governo sarà dettata dall’evoluzione del conflitto in Ucraina. L’esecutivo deve scegliere la postura con realismo. Da calcolare vincoli esterni, monitoraggio altrui, linearità e ape ...