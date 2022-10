Mondiali 2022 | il rapporto sull’infortunio fa sperare per lo status di Coppa del Mondo di Di Mara

Leggi su justcalcio

-10-13 13:02:02 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell'ultima news riguardante la Serie A: UNL'esterno argentino Angel Disarà assente per "circa 20 giorni" a causa di un infortunio al tendine del ginocchio destro, ha annunciato giovedì la Juventus, lasciandoche possa tornare in tempo per ladel. La Juventus ha detto che i test hanno rivelato "un infortunio di basso grado al tendine del ginocchio della coscia destra", aggiungendo "ci vorranno circa 20 giorni per il completo recupero del giocatore". Diè uscito martedì dalla sconfitta della Juventus in Champions League contro il Maccabi Haifa quando si è fermato afferrandosi la parte posteriore della coscia destra mentre sussultava per il dolore. L'Argentina, ...