L' ultra-conservatore Lorenzo Fontana | ' mente' di Salvini in Europa

Leggi su agi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) AGI - Quarantadue anni, vice segretario e responsabile del dipartimento Esteri della Lega,è stato eletto alla presidenza della Camera. Noto per le sue posizioniconservatrici in tema di famiglia, il veronese è il più studioso del partito di via Bellerio. Ha tre lauree: in Scienze Politiche all'Università di Studi di Padova, in Storia all'Universita' Europea, in Filosofia all'Università pontificia San Tommaso d'Aquino Angelicum, dove sta studiando per ottenere la quarta.rlamentare per due mandati, dal 2009 al 2018, negli anni a Strasburgo conosce e frequentaed è colui che contribuisce a creare il legame, che tuttora permane, tra il segretario leghista e Marine Le Pen. Di recente è stato, invece, tra i promotori del progettoano - finora ...