Lacrime | abbracci e grandi sorrisi La festa azzurra del quartetto donne | ' ' Che sogno!' '

Corriere TV

Il quartetto femminile nella storia. Le azzurre dell'inseguimento per la prima volta si laureano campionesse del mondo dominando la finale contro ...E così, dopo diversie sguardi complici, i due allievi si sono dati una sorta di ... Dopo esser scoppiata inl'allieva ha detto: Lacrime, abbracci e Rino Gaetano: così FdI festeggia la vittoria Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...